Volley Club Frascati, coach Antonazzo: "Ragazzi stanno dando il massimo”

Frascati (Rm) – La serie C maschile del Volley Club Frascati ha fatto altri due passi verso la salvezza. Nell’ultimo turno di campionato i ragazzi di coach Francesco Antonazzo si sono imposti tra le mura amiche su Viterbo (sesta forza del girone) col punteggio di 3-2 (25-22, 25-22, 25-27, 20-25 e 15-12). “Siamo contenti per i due punti conquistati, anche se potevano essere addirittura tre – rimarca il tecnico del Volley Club Frascati – E’ un altro piccolo passo verso la salvezza, anche perché sulla carta una nostra vittoria non era nei pronostici, considerando anche le notevoli difficoltà che stiamo vivendo da qualche tempo in termini di indisponibilità di alcuni elementi. Abbiamo avuto una palla match nel terzo set che invece poi abbiamo ceduto ai vantaggi, ma i ragazzi sono rimasti sempre sul pezzo e nel tie-break hanno condotto la sfida con personalità. Devo sottolineare la spinta che ci stanno dando i giovani che è decisamente importante e certifica il lavoro fatto dalla società a livello di settore giovanile”. Antonazzo parla della situazione di classifica del gruppo tuscolano: “Abbiamo otto punti di vantaggio sulla terzultima ed è un buon margine, ma a breve il calendario ci proporrà scontri diretti in sequenza con Virtus Roma e Civita Castellana che diranno qualcosa in più. Sabato invece faremo visita alla Saet capolista con otto punti di vantaggio sulla seconda: è una partita sulla carta proibitiva perché loro hanno giocatori di grande spessore, ma noi non abbiamo nulla da perdere”. Il tecnico traccia un piccolo bilancio dell’annata: “Sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi tra mille difficoltà, due mesi fa la situazione si era complicata parecchio, ma la squadra ha tirato fuori il massimo mostrando grande spirito di sacrificio. Il mio primo anno a Frascati? Sono globalmente soddisfatto, stiamo già ragionando col presidente Massimiliano Musetti sulle cose da migliorare, ma ci sono le basi per crescere ancora”.