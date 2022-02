Volley Club Frascati, Minucci: “Un anno molto formativo per tutte noi”

Frascati (Rm) – Sarà una delle squadre del Volley Club Frascati a ripartire per prima dopo il lungo “blocco” provocato dalla pandemia in questo inizio di 2022. La serie D femminile tornerà in campo per il match esterno con la Roma 7 e la palleggiatrice classe 2007 Giulia Minucci si dice certa che la squadra si farà trovare pronta: “Dobbiamo cercare di fare una buona seconda parte di stagione. D’altronde stiamo facendo un’esperienza preziosa in un campionato di buon livello come la serie D, affrontata di fatto totalmente con il gruppo dell’Under 16 Eccellenza”. Dove, invece, il sogno delle tuscolane non è nemmeno troppo nascosto: “L’obiettivo primario, come ci dice anche coach Simone Iovino, è quello di mantenere la categoria, poi se dovesse venire qualcosa in più tanto di guadagnato. Sarebbe bellissimo, comunque, riuscire ad approdare alle finali nazionali: noi ce la metteremo tutta, poi vedremo cosa saremo riuscite a ottenere”. La Minucci è una delle nuove arrivate del gruppo che si divide tra Under 16 e serie D: “L’anno scorso ero al Volley Friends, ma mi sono sentita subito accolta alla grande in questo club e nel mio gruppo. Quando ho parlato col presidente Massimiliano Musetti ho subito avuto delle sensazioni positive. Io abito a Tor Sapienza e dunque Frascati non è proprio dietro casa, ma la mia amica e attuale compagna di squadra Giulia Russi mi aveva parlato bene di questo ambiente e della società e in effetti sono felice della scelta fatta in estate. Con lei, tra l’altro, giocammo assieme qualche anno fa e mi ha fatto piacere ritrovarla come compagna. Anche col resto del gruppo c’è grande sintonia e infatti siamo una squadra molto unita”. Merito anche del lavoro di coach Iovino: “Abbiamo diversi aspetti caratteriali in comune e quindi andiamo d’accordo” spiega la Minucci che aveva il ruolo di palleggiatrice nel “dna”: “Mia mamma e mio papà giocavano a pallavolo e facevano proprio questo ruolo, quindi non potevo proprio fare qualcosa di diverso”.