Volley Club Frascati, Pagliarini: “Bel debutto a Velletri, non me lo aspettavo”

Frascati (Rm) – La serie C maschile del Volley Club Frascati ha cominciato col piede giusto. La squadra di coach Orazio Speranza ha battuto con un rotondo 3-0 la Pallavolo Velletri nel match esterno della prima di campionato giocato sabato scorso.

Dopo i primi due set piuttosto equilibrati, la prima squadra maschile frascatana (che tornava dopo diversi anni in categoria) ha chiuso il match a proprio favore con un terzo parziale senza storia. “C’era fiducia, ma non mi aspettavo una partenza così positiva – dice Alessandro Pagliarini, centrale classe 1992 - Solo nel secondo set siamo stati qualche volta sotto nel punteggio, per il resto abbiamo sempre tenuto in pugno la gara. Non avendo fatto praticamene nessuna amichevole pre-campionato per una serie di motivazioni, poteva esserci qualche difficoltà e invece il gruppo ha risposto con personalità e determinazione”.

Pagliarini, che ha giocato in serie C con le maglie di Casal Bertone e Roma XX, parla delle possibilità del Volley Club Frascati nel massimo campionato regionale: “Volendo fissare dei traguardi molto alti, il sogno sarebbe quello di riuscire ad agganciare i play off. Serve fare una grandissima stagione per centrare questo obiettivo. In ogni caso bisognerà aspettare un po’ di tempo per capire il livello delle nostre avversarie”. D’altronde il gruppo tuscolano è formato «da un gruppo di elementi “over” e da altri ragazzi provenienti dal settore giovanile e siamo riusciti già ad amalgamarci abbastanza” rimarca Pagliarini che è ritornato l’anno scorso al Volley Club Frascati. “Sono rientrato grazie un paio di amici che giocavano qui e quest’anno poter rigiocare in serie C ha rappresentato un ulteriore stimolo. In questa società avevo già giocato alcuni anni fa con la serie D allora allenata da Di Vozzo, ma è cambiato praticamente tutto”.

Nel prossimo turno il Volley Club Frascati ospiterà lo Zagarolo che ha ceduto per 3-2 al debutto in casa contro il Green Volley.