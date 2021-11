Volley Club Frascat, De Gregorio: “Gruppo di qualità importante”

Frascati (Rm) – E’ cominciata domenica scorsa l’avventura dell’Under 13 femminile Elite del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Luca De Gregorio hanno cominciato col passo giusto, piegando per 3-0 la Revolution al termine di una gara ben giocata. “Nel complesso le cose sono andate abbastanza bene – dice l’allenatore frascatano -, ma a livello di prestazione di squadra le ragazze non sono state brillantissime. C’era molta “ansia” per la prima di campionato e un po’ di paura di sbagliare. Se nel primo set siamo riusciti a chiudere sul 25-18, nel secondo le difficoltà sono state maggiori e siamo dovuti arrivare ai vantaggi (28-26), prima di dominare il terzo set e portarlo a casa col punteggio di 25-13”. Nel prossimo turno le giovani frascatane saranno ospiti del San Paolo: “Probabilmente ci troveremo di fronte un avversario di buona caratura, che ha perso solo 2-1 contro il Kk Eur che è una delle squadre favorite del girone”. Anche l’Under 13 femminile Elie del Volley Club Frascati vuole essere protagonista: “Da quando sono in questa società, in questa specifica categoria il nostro club è sempre stato ai vertici regionali e con questo gruppo cercheremo di “rispettare le tradizioni” – sorride De Gregorio – Al di là delle battute sette delle nostre ragazze si allenano in pianta stabile anche con l’Under 14 Eccellenza: lì curano di più la parte del gioco, mentre noi cerchiamo di focalizzare l’attenzione in primis sulla tecnica di base. Comunque il gruppo ha qualità importanti e intanto il primo obiettivo è quello di passare questo girone di prima fase (passano le prime due più la migliore terza dei gironi di categoria, ndr) per poi approdare al tabellone finale dove si giocheranno gare di andata e ritorno. Per le nostre ragazze sarebbe utile fare anche il campionato Under 12 che, però, al momento non parte per motivi legati al Covid. Vedremo quali decisioni prenderà la Federazione nelle prossime settimane”.