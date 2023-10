Volley Club Frascati (serie C femminile), Capone: "Buon inizio"

Frascati (Rm) – Buona la prima per la serie C femminile del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Stefano Morini hanno battuto Poolstars per 3-0 (25-23, 25-19 e 30-28) nel match andato in scena al palazzetto dello sport di Vermicino. Ad analizzare la sfida è libero classe 1992 Eleonora Capone. “La partita è stata tirata nonostante di fronte ci fosse una squadra giovane. All’inizio non siamo riuscite a entrare bene in partita, forse l’emozione della prima di campionato ci ha fatto giocare un po’ col freno a mano tirato. Nel secondo parziale siamo state sempre avanti e lo abbiamo chiuso a nostro favore con determinazione. Nel terzo c’è stato qualche cambio di assetto ed eravamo in netto svantaggio, ma siamo state molto brave a non mollare e recuperare”. La Capone, ex Seven Volley Roma Centro, è tornata a giocare dopo un anno di stop per la seconda maternità: “Volevo rimettermi in gioco e a coinvolgermi è stata la mia amica Camilla Chiodi in maniera casuale. Nel gruppo mi sono trovata subito bene, ci sono ragazze grandi e altre giovani. Siamo molto spensierate, c’è un bel clima durante gli allenamenti”. Positivo anche l’impatto con coach Morini: “Lo avevo incrociato spesso da avversario. All’inizio abbiamo parlato in modo molto diretto e mi sono trovata subito bene con lui. Sa gestire i vari momenti di un allenamento, alternando quelli leggeri a quelli di serio lavoro”. La Capone, che ha un importante passato in serie A con le maglie di Aprilia, Roma e Loreto (oltre ad altre stagioni di campionati nazionali), fissa l’obiettivo del gruppo tuscolano: “Questa squadra ha le qualità per centrare i play off, poi sarà il campo a dare il suo verdetto”. Nel prossimo turno c’è la sfida esterna con Priverno: “Un avversario che ha perso la prima di campionato a Colleferro per 3-1. Conosco un paio di elementi di valore e so che l’anno scorso hanno giocato i play off. E’ una squadra da vertice e quindi per noi sarà un test duro, ma allo stesso tempo molto stimolante”.