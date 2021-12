Vittoria in rimonta per Anguillara, Paglieta ko 3-1

È innegabile: certe vittorie hanno un sapore più intenso, più dolce, più appagante. Spesso chiudono cicli neri, aprono rimonte impensabili, regolano conti con sfortuna e altre avversità. Questa, per la truppa di Fagiani, significa compattezza, spirito di reazione quando le cose non vanno per il verso giusto. Ieri sul parquet casalingo, gara vera di un collettivo che funziona, da Fornaro a Cilio, passando per Sgrazzutti e per i corazzieri della nostra legalissima “P2”, finendo a Riccardo “Samba” Sambucci, ieri ispiratissimo, ed a tutti i ragazzi subentrati con la stessa voglia di vincere e prendersi i tre punti. Ostacolo Paglieta rispedito dunque al mittente (21-25, 25-19, 25-19, 25-23) non senza qualche patema iniziale, ma bottino pieno che colloca Anguillara proprio lì dove deve stare. Sei squadre dietro (al netto di come finirà Sorrento-Monterotondo), cinque davanti, significa come stare su un comodo balconcino quando, nelle sere d’estate, cala il solleone e ci si ritrova a guardare il panorama: al riparo da brutti sogni e con le migliori davanti come stimolo, la stagione dei Blues può ora prendere una piega interessante.

Il calendario, da qui alla fine del girone d’andata, parla decisamente napoletano, anche se con accenti e difficoltà diversi: sabato si va a Casoria, gara complicata che richiede lucidità e coraggio; due giorni dopo master class a Pozzuoli, per un recupero che non ha bisogno di presentazioni, ed infine, con l’anno nuovo, confronto in casa con il fanalino di coda Ischia che non dovrebbe offrire patemi di sorta.

ANGUILLARA - PAGLIETA 3-1

Parziali: 21-25, 25-19, 25-19, 25-23