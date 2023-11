Giornata contro la violenza sulle donne, l’arbitro romano Livia Azzolina vince il premio “Federica De Luca”

Livia Azzolina, arbitro romano di volley di ruolo B, ha vinto l’edizione 2023 del premio intitolato a Federica De Luca. Il riconoscimento viene consegnato dalla FIPAV ed è dedicato alla donna scomparsa in una tragedia familiare insieme al suo piccolo Andrea a Taranto nel 2016 per mano del quasi ex marito, uno dei tanti femminicidi che purtroppo hanno insanguinato l’Italia.

Il premio, inoltre, viene assegnato all'ufficiale di gara donna di categoria nazionale che si è particolarmente distinto per l’impegno e la passione a livello dirigenziale periferico durante il corso della stagione. La cerimonia ha avuto luogo oggi a Barletta alla presenza della Consigliera Nazionale FIPAV Letizia Genovese e dei genitori di Federica De Luca. Di seguito, l’elenco delle premiate nel corso degli anni:

2018: Chiara Santangelo (Sicilia)

2019: Rachela Pristerà (Piemonte)

2020: Alessandra Di Virgilio (Abruzzo)

2021: Giuseppina Stellato (Campania)

2022: Denise Bianchi (Puglia)

2023: Livia Azzolina (Lazio)