Vince ancora la Nazionale Under 18 grazie alle giocatrici del Volleyrò Casal De' Pazzi

Se la corsa di Marcell Jacobs alle recenti Olimpiadi sembrava inarrestabile, quella delle ragazze dell’femminile ainon è da meno. La giovane nazionale ha inanellato la quinta vittoria consecutiva, strapazzando letteralmente le pari età delnegli ottavi di finale. Alle 24 (ora italiana) ci saranno gli attesissimi quarti contro la Romania che ha battuto la Slovacchia in una sfida incerta fino all’ultimo. Ancora una volta è stato prezioso come non mai il contributo delle giocatrici del: Julia Ituma ha totalizzato la bellezza di 16 punti (2 ace per la precisione), condividendo volentieri il primo posto come miglior realizzatrice con Dominika Giuliani.

Non è stata da meno Giulia Viscioni che è riuscita a mettere a referto 7 punti, mentre sono stati due quelli garantiti da Manuela Ribechi. In campo è entrata anche un’altra atleta del Volleyrò, Ilaria Batte, che però non si è messa in mostra con alcun punto, mentre Sara Bellia non ha disputato scambi. Prosegue a gonfie vele il percorso delle azzurrine che fanno ben sperare per la zona medaglie. L’ottavo col Canada non ha avuto storia, come confermato dai parziali del nettissimo 3-0 finale (25-10, 25-10, 25-13). Le ragazze di coach Marco Mencarelli sono state dunque impeccabili e il quarto con la Romania non andrà affatto sottovalutato.

All’inizio del torneo, infatti, nessun addetto ai lavori avrebbe scommesso sulla nazionale dell’Est Europa che è invece una delle rivelazioni del Mondiale. I favori del pronostico per l’Italia ci sono tutti, ma serviranno la stessa concentrazione e la spensieratezza di queste partite. Una eventuale semifinale vedrebbe opposta l’Italia a vere e proprie corazzate come Turchia (comunque già battuta nella fase iniziale della manifestazione) e gli Stati Uniti. Volleyrò e tutta Casal De’ Pezzi continuano a seguire l’Under 18 con grande orgoglio e fiducia, segno che in questa zona di Roma si fanno le cose per bene quando si parla di pallavolo.