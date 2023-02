United Pomezia, Viviana Corvese: "È un campionato difficile in cui ogni settimana si possono perdere punti"

Tre punti di personalità per lo United Volley Pomezia nel campionato di B1. La squadra di coach Tarquini si è imposta per 3-0 (14-25, 18-25 e 16-25) sul campo delle pugliesi del Castellana Grotta. È la centrale classe 1978 Viviana Corvese ad analizzare la sfida: “Una partita dominata dall’inizio, loro non ci hanno mai messo in difficoltà. Siamo entrate concentrate perché abbiamo già lasciato per strada tanti punti. Vogliamo tentare di non lasciare spazio alle avversarie perché sappiamo che questo campionato nasconde insidie. La stessa Castellana Grotte aveva perso 3-2 sul campo del Messina e quindi poteva rappresentare un ostacolo insidioso. Non c’è stato mai un momento in cui abbiamo perso il pallino del gioco, siamo state sempre in vantaggio. La trasferta era scomoda, ma è stata preparata bene dalla società”.

La Corvese guarda avanti: “Mancano dieci partite alla fine, ci aspettano diversi scontri diretti in casa, mentre con altre compagini di medio-bassa classifica giocheremo fuori casa e dovremo stare attente perché questo è un campionato difficile in cui ogni settimana si possono perdere punti”. A tal proposito nel prossimo turno lo United Volley Pomezia farà visita alle palermitane del Terrasini che sono terzultime in classifica. “Nel match casalingo abbiamo vinto al tie break – sottolinea la centrale - Il ricordo di quella sfida ci farà tenere alta la concentrazione: hanno un’opposta molto brava e poi si sono rinforzate al centro. Le nostre aspettative sono sempre le medesime, non si può dire che ci siano gare alla portata: dobbiamo tenere gli occhi aperti”.

La chiusura della Corvese è su coach Tarquini: “Avevo già lavorato vent’anni fa in B1 a Frascati e poi nel Volley Group nel 2015, ma lo conoscevo addirittura già quando era giocatore. È un tecnico che lavora tanto in palestra, l’esperienza da atleta importante che ha maturato lo aiuta nella gestione di determinate dinamiche di squadra”.