Lo United Pomezia torna al PalaCupola: le avversarie di sabato rievocano brutti ricordi

Sarà anche vero, come amava ripetere Albert Einstein, che il ricordo non è altro che una prospettiva ingannevole, ma ce n’è uno con cui lo United Pomezia non può non fare i conti. Ancora meno se si guarda alla prossima sfida di campionato delle rossoblu, impegnate al PalaCupola contro la FGL-Zuma Castelfranco. Sabato 21 ottobre la formazione di coach Tarquini se la vedrà con la capolista del girone D della Serie B1 di volley femminile (6 punti in due gare con 6 set vinti e nessuno perso), ma non è soltanto la posizione in classifica delle toscane a preoccupare. Castelfranco è infatti l’avversario che nella stagione 2021-2022 contese fino all’ultimo a Pomezia l’accesso ai play-off per la promozione in A2. Non è dunque un piacevole ricordo quello legato all’ultima volta che le squadre si incontrarono. Era il 30 aprile 2022, esattamente un anno e mezzo fa, e lo United si ritrovò all’ultimo turno di campionato a sperare nel secondo posto, un obiettivo clamoroso visto che si trattava di una neopromossa.

Il match in Toscana terminò con la FGL vittoriosa per 3-1: le rossoblu furono capaci soltanto di dimezzare lo svantaggio, uscendo però dal campo tra gli applausi e con la consapevolezza di aver disputato una stagione con i fiocchi. Neanche la sfida dell’andata con le pisane riservò purtroppo gioie per Pomezia: il 6 novembre del 2021 lo United si arrese soltanto al tie-break dopo essere andato per ben due volte in vantaggio, un ko onorevole che comunque non cancellò quanto di buono visto sul taraflex. Sono passati quasi due anni da quel match, ma ci sono ancora alcune delle protagoniste del precedente al PalaCupola: Zuccarelli, Focosi e Chisari indossano ancora la maglia di Castelfranco, mentre fanno parte del roster pometino Frasca, Viglietti, Oggioni, Palermo, Zannoni e Corvese.

Proprio quest’ultima ha cercato di esaminare con lucidità la sconfitta maturata lo scorso weekend nelle Marche contro la Clementina 2020: “Non abbiamo iniziato in modo brillante e le avversarie sono state brave a evidenziare i nostri punti deboli. Abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo giusto nel primo set, ma già nel secondo siamo migliorate e dal terzo c’è stato un cambio di rotta evidente, nonostante abbiamo perso per infortunio il libero Biagini, sperando che non sia nulla di grave e che possa rientrare presto. Siamo riuscite a portare la gara al tie-break dove ci è mancata un po’ di spinta nella fase iniziale: abbiamo preso quei tre o quattro punti di distacco che non siamo riusciti più a rimontare. Alla fine si potrebbe dire che è un punto perso, ma sinceramente giocare su quel campo non è semplice e abbiamo comunque portato via un punto, quindi direi che il bicchiere è mezzo pieno”.

Non è mancata un’analisi sulle prossime avversarie: “Loro hanno battuto Clementina nel precedente scontro diretto e sappiamo che hanno allestito una squadra molto forte. Ma stavolta si gioca nel nostro palazzetto e questo ci può dare qualcosa in più anche grazie al nostro caloroso pubblico. Comunque preferiamo giocare contro avversari di alto livello perché è molto stimolante. La prima sconfitta stagionale ci darà una carica in più, sappiamo dove migliorare e quali sono i nostri punti di forza. L’obiettivo? Difficile dirlo ora, ma questa squadra potenzialmente può fare tanto perché conta su alcune ragazze giovani che hanno voglia di imparare e di imporsi. Ci possiamo divertire”.