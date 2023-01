United Pomezia, tanti chilometri da percorrere anche nel girone di ritorno

Quasi 3600 chilometri: è questa la distanza monstre che lo United Pomezia dovrà sobbarcarsi nel girone di ritorno del suo campionato di B1. È un lungo tragitto nonostante il minor numero di trasferte rispetto all’andata (5 partite fuori casa e 6 al PalaCupola per la precisione). Tra l’altro, sarà un girone di ritorno a forti tinte siciliane, visto che tre di questi spostamenti riguarderanno proprio l’isola. Le ragazze di coach Lacasella torneranno in campo l’11 febbraio, una settimana dopo la ripresa della B1. La pausa del campionato terminerà con la sfida interna contro l’Amando Volley, vicecapolista del girone E, dunque un match subito avvincente e complesso.

La settimana successiva sarà la volta del primo “viaggio” del 2023, in Puglia per affrontare la Zero5 Castellana Grotte. Si tratta di poco meno di 500 chilometri, quasi uno “scherzo” rispetto a quanto si dovrà affrontare il 25 febbraio: lo United sarà di scena a Terrasini (971 chilometri da Pomezia), per l’appunto in Sicilia dove dovrà tornare anche un mese dopo. Il 26 marzo sarà infatti la volta di Marsala-Pomezia, a oltre mille chilometri dalla città laziale (la trasferta più lunga della stagione). Poco meno di tre settimane e le rossoblu giocheranno per l’ultima volta nell’isola, per la precisione a Catania (circa 800 chilometri).

L’ultima trasferta sarà anche quella più abbordabile, in quel di Baronissi (273 km) per la sfida contro la Polisportiva 2 Principati. Di sicuro è un bell’impegno, ma si sapeva già da qualche mese che il girone sarebbe stato caratterizzato da spostamenti del genere. L’obiettivo è quello di migliorare il bottino complessivo lontano da Pomezia: nel girone d’andata la formazione del presidente Viglietti ha totalizzato 7 punti sui 15 disponibili, frutto dei due successi sul Volleyrò e Melendugno, oltre al punto conquistato sul campo della Fiamma Torrese.

Gli 11 punti sui 15 in palio al PalaCupola hanno finora garantito gran parte della dote accumulata in campionato: lo United giocherà di fronte ai propri tifosi 6 volte, non saranno match semplici perché a Pomezia arriveranno avversarie come Melendugno, Arzano e Amando Volley che occupano le prime tre posizioni della classifica. È proprio quando il gioco si fa duro che i duri cominciano a giocare, quello che ci si aspetta dalle rossoblu nei prossimi mesi.