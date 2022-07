Lo United Pomezia scopre il suo nuovo girone di B1: un solo derby e tanti km da percorrere

La FIPAV ha reso nota la composizione dei gironi della Serie B1 di volley femminile nelle ultime ore, una novità che riguarda da vicino lo United Pomezia. Diversamente da quanto avvenuto nell’ultima stagione, nel 2022-2023 i raggruppamenti saranno 5 e non più 6, con la formazione rossoblu inserita nel girone E. Non saranno mesi semplici per lo United, chiamato ad affrontare trasferte importanti e impegnative in Sud Italia, ma c’è da scommettere che la grinta da parte delle atlete pometine non verrà mai meno, come ampiamente dimostrato negli ultimi anni.

Pomezia se la vedrà con altre 12 squadre e l’unico derby in programma sarà quello con il Volleyrò Casal De’ Pazzi, compagine romana composta da ragazze giovanissime e sempre molto promettenti. Non ci sarà nemmeno una delle avversarie della stagione conclusa lo scorso mese di aprile, dunque sarà tutto nuovo e da scoprire. In particolare, lo United dovrà sfidare 4 formazioni campane, la Luvo Barattoli Arzano, la Givova Fiamma Torrese, la Forex Olimpia San Salvatore Telesino e la Polisportiva Due Principati Baronissi.

Due saranno invece le contendenti pugliesi, vale a dire l’ambiziosa Narconon Melendugno e la ripescata Castellana Grotte. Nutrito come non mai, infine, è il gruppo siciliano: per lo United sono in programma cinque trasferte nell’isola, nello specifico contro il Volley Terrasini, il Volley Palermo, il Volley Marsala, l’Amando Volley e Gravina di Catania. Di sicuro sarà un girone equilibrato, in cui ancora una volta la squadra rossoblu del presidente Viglietti potrà dire la propria.