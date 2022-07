United Pomezia: il rosso e il blu continueranno ad essere i colori di Viviana Corvese

La scala reale è servita. Per lo United Pomezia arriva la quinta conferma “pesante” in vista della stagione 2022-2023: Viviana Corvese non è una semplice giocatrice rossoblu, con il prossimo sarà al suo quarto anno consecutivo con questa maglia, essendo tra le fondatrici dello storico gruppo. Per il nuovo campionato in B1, dunque, la squadra del presidente Viglietti potrà contare sulla centrale classe 1978, un concentrato di esperienza e passione per la pallavolo.

I suoi trascorsi in A2 e in A1 sono la garanzia di un gioco attento e che può prevedere qualsiasi mossa dell’avversario, proprio uno degli elementi chiave di cui ha bisogno coach Lacasella per il campionato che partirà in autunno. Originaria di Frascati, 187 centimetri, la sua conferma può essere considerata un colpo di mercato a tutti gli effetti. Il ruolo di Viviana Corvese è delicato e fondamentale come non mai, quel che è certo è che non farà mancare la consueta professionalità.

Nel suo curriculum figurano in bella vista gli anni con la Roma Pallavolo in A2 e tre stagioni di rilievo a Chieri, impreziosite dalla promozione in A1. La giocatrice non vuole però smettere di sognare e di inseguire traguardi importanti. Pomezia ha dimostrato di poter ambire senza problemi ai play-off per tentare la scalata all’A2: in poche parole, i presupposti per fare bene ci sono, il pubblico adora le ragazze dello United e il numero 1 di Corvese è pronto a non essere una semplice cifra.