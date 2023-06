Lo United Pomezia riparte dal suo capitano: Carlotta Oggioni ancora in rossoblu

Un buon capitano deve saper usare il cervello: lo si sente in un celebre film di Clint Eastwood, “Lettere da Iwo Jima”, ma è anche quello che ha dimostrato pienamente Carlotta Oggioni. Il capitano dello United Pomezia è un punto di riferimento fondamentale per la società rossoblu e la prima conferma per la prossima stagione nel campionato di Serie B1 non poteva che essere lui. L’alzatrice romana sarà protagonista al PalaCupola per il quinto anno di fila e anche nella stagione 2023-2024 garantirà la solita regia accorta e intelligente alla squadra guidata da coach Tarquini.

Lo stesso United lo ha annunciato sui social con grande enfasi: “Esperta tecnicamente e molto professionale è il punto di riferimento della nostra B1…quindi ce la teniamo stretta!”. Proprio nei mesi scorsi, il capitano era intervenuto per parlare dell’ottimo momento che stava vivendo la formazione pometina dopo un girone d’andata altalenante. Le rossoblu hanno sfiorato i play-off promozione per un soffio e ancora prima che il verdetto fosse definitivo, Oggioni commentò il cambio di rotta dopo l’arrivo in panchina di Tarquini: “Probabilmente stiamo rendendo come non mai, grazie anche a una preparazione fisica differente. Questo è un girone più complicato di quello dell’anno scorso quando facemmo benissimo e quindi i risultati attuali assumono un valore ancora maggiore”.