Lo United Pomezia completa il suo reparto di centrali con Alessia Bisegna

Quarta new entry in casa United Pomezia, per la stagione 2023-2024: con la maglia numero 5, sarà in rossoblu la centrale Alessia Bisegna per affrontare il terzo campionato consecutivo di Serie B1. È una giocatrice che ha già esperienza in questa categoria del volley femminile, visto che lo scorso anno ha difeso i colori della Capo d’Orso Palau. Rafforzerà il reparto e ha già detto che non vede l’ora di cimentarsi in questa nuova esperienza. Romana, classe 2003 e alta 183 centimetri, Alessia Bisegna nonostante la giovane età ha girato l’Italia in lungo e largo.

È cresciuta nelle giovanili del Volleyrò Casal de’ Pazzi, una delle migliori scuole di pallavolo italiane, dove ha vinto lo scudetto Under 16 e il Trofeo delle Regioni con la rappresentativa del Lazio. Successivamente ha giocato a Jesolo in Serie B2 e poi per due stagioni ha indossato la maglia della Green Warriors Sassuolo conquistando il terzo posto alle finali nazionale Under 19 ad Agropoli. Nella stagione 2020-2021 Alessia Bisegna si è allenata con la prima squadra della compagine emiliana ed è stata spesso convocata per la gare dei campionato di Serie A2, prima di approdare alla Seap Dalli Cardillo Aragona e poi alla già citata Palau.