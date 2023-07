B1. Lo United Pomezia rafforza il reparto delle schiacciatrici con Giulia Valerio

Una giocatrice fresca di promozione in una squadra che il salto di categoria l’ha appena sfiorato. Presentato in questa maniera, l’ultimo acquisto dello United Pomezia per il campionato di Serie B1 2023-2024 di volley femminile è intrigante come non mai, ma si tratta di dati di fatto. La società del presidente Viglietti ha visto sfumare i play-off nel campionato appena terminato e si è assicurata le prestazioni di Giulia Valerio, schiacciatrice 20enne che ha contribuito poche settimane fa alla cavalcata incredibile della Roma Volley Club, passata dall’A2 all’A1 al termine di un percorso pressoché immacolato.

Lo United non ha potuto che presentarla con grande enfasi: “Classe 2003, nella stagione scorsa ha giocato con la Roma Volley Club, squadra che ha vinto la Coppa Italia, si è classificata prima alla regular season ed passata nella massima categoria. Rafforzerà il reparto martelli e siamo sicuri che porterà tutto il suo grande entusiasmo al PalaCupola!”. Giulia Valerio si è già messa in mostra andando a referto in due match di A2 nel corso della stagione 2020-2021 dopo aver convinto nel settore giovanile della Roma Volley Club. Al suo attivo ha anche la crescita maturata nell’Under 16 e nell’Under 18 con le quali ha disputato i campionato di Serie C e B2. A Pomezia giocherà con la maglia numero 16 a cui è particolarmente affezionata.