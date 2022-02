United Pomezia: uno sguardo al prossimo avversario, la Pallavolo Teatina

Due obiettivi molto diversi, ma ugualmente importanti: domani, sabato 26 febbraio 2022, lo United Pomezia riabbraccerà finalmente i propri tifosi a distanza di tantissimo tempo. Il match casalingo è in programma alle 17:30 al PalaCupola e le rossoblu di coach Nulli Moroni se la vedranno con un avversario da prendere con le pinze. La Pallavolo Teatina sta lottando per uscire dalla zona retrocessione del girone E della B1 femminile di volley, dunque sarà agguerrito come non mai e non si farà certo intimorire da una squadra come Pomezia che con il suo terzo posto può ancora ambire ai play-off promozione.

Il 2022 ha portato molta fortuna per il momento alle abruzzesi, in grande forma. La squadra di coach Piazzese ha infatti vinto entrambe le partite disputate in questo nuovo anno, rilanciandosi proprio in classifica. Alla ripresa del campionato ha sconfitto il Volley Angels Project (3-0), fanalino di coda del girone, mentre una settimana fa si è imposto con un bel 3-1 contro una rivale importante della corsa salvezza come la Margutta CivitaLad.

I 6 punti hanno proiettato le chietine al quartultimo posto: i 13 punti all’attivo significano due sole lunghezze dalla salvezza stessa, vale a dire il quintultimo posto della Pieralisi Jesi. Pomezia è concentrata da tempo su questo match ed è pronta a migliorare ulteriormente la propria classifica, visto che chi la precede avrà incontri non semplici: Castelfranco sarà in trasferta nelle Marche per affrontare una Clementina 2020 galvanizzata come non mai, mentre la capolista Perugia giocherà contro Nottolini. Il campionato non è stato mai così avvincente come in questo momento.