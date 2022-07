Lo United Pomezia presenta il primo rinforzo: gran colpo di mercato con Deborah Liguori

Il primo arrivo non si è fatto attendere. Dopo una serie di riconferme pesanti, lo United Pomezia presenta il suo primo rinforzo per la stagione 2022-2023. Si tratta di Deborah Liguori, schiacciatrice romana DOC che vanta un curriculum sportivo di tutto rispetto e che entra a far parte della corte di coach Lacasella. Classe 1989, ha “assaporato” più volte la Serie A2, dunque in B1 con la maglia rossoblu potrà mettere a disposizione tutta la sua esperienza e la capacità di non arrendersi mai.

In carriera ha indossato le maglie della Lamaro Appalti Roma, Aeronautica Militare Vigna di Valle Roma, Biancoforno Volley Santa Croce, IHF Volley Frosinone, Acqua & Sapone Roma e Cisterna 88. Nell’ultima stagione si è invece dimostrata uno dei punti di forza dell’Akademia Messina, contribuendo alla sua promozione in A2.

Di sicuro è una certezza in fase offensiva, senza dimenticare altri suoi tratti distintivi come la potenza e l’intelligenza tattica, segno che Pomezia pensa in grande e non vuole accontentarsi di un campionato da “comparsa”. Il biglietto da visita è davvero intrigante e se il buongiorno si vede dal mattino, bisogna attendersi dallo United altri colpi sensazionali per una nuova stagione al vertice in B1.