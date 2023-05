United Pomezia, parla il presidente Viglietti: “Annata ottima, nella prossima punteremo in alto”

Il campionato della serie B1 femminile dello United Volley Pomezia è finito in bellezza, ma senza la ciliegina. Le ragazze del presidente Gianni Viglietti hanno battuto 3-0 Fiamma Torrese nell’ultima sfida casalinga di campionato, ma Santa Teresa di Riva ha fatto il suo dovere contro Baronissi e ha conquistato il terzo posto che valeva i play off.

“Abbiamo finito alla grande – dice Viglietti – Nel girone di ritorno siamo riusciti a cogliere 10 vittorie su 11 partite. Se non siamo arrivati ai play off è per i punti persi per strada nel girone d’andata, anche se noi eravamo partiti per fare un campionato tranquillo e quindi siamo molto soddisfatti del comportamento della squadra. È stata un’annata molto serena, anche se faticosa per le lunghe trasferte che somigliavano quasi a quelle di una A2. È stato comunque un ottimo campionato in un girone che non conoscevamo e che ci ha messo di fronte ad avversari veramente tosti. La formula che non prevede la promozione diretta della prima in classifica (costretta a giocare i play off, ndr) non la ritengo molto giusta, ma tant’è. Voglio fare un grandissimo ringraziamento a tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto per tutta l’annata, creando una bellissima atmosfera nel nostro palazzetto”.

Viglietti e lo United Volley Pomezia stanno già guardando avanti: “Si è chiuso il nostro secondo anno in B1 e i progetti di solito sono triennali. Inutile nascondere che la prossima stagione ci porremo come obiettivo di partenza quello del raggiungimento dei play off”. La rosa che ha portato avanti questa stagione rappresenta un’ottima base di partenza: “Il nostro è un gruppo storico, magari ci sarà qualche cambiamento, ma abbiamo l’intenzione di mantenere la maggior parte delle ragazze”. Chi già è certo di rimanere allo United Volley Pomezia è coach Gianluca Tarquini: “Ha fatto molto bene alla guida di queste ragazze, lo merita. Amplieremo lo staff affiancandogli un vice, mentre Tarquini manterrà anche l’incarico di direttore tecnico del settore giovanile” conclude Viglietti.