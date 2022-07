Lo United Pomezia ha la sua nuova e promettente palleggiatrice: Sara Voci

Con l’arrivo di Sara Voci, lo United Pomezia è in buone mani, anzi buonissime. La società rossoblu ha ufficializzato l’ingaggio della giovane palleggiatrice (classe 2003) che andrà a far parte del roster per la stagione 2022-2023. I suoi 19 anni non devono affatto ingannare, questa ragazza ha già bruciato le tappe e promette molto bene. Si è messa in mostra nelle stagioni passate in quel di Frascati, dimostrando di poter competere per categorie sempre superiori. L'esperienza col Volleyrò Casal De' Pazzi è stata altrettanto proficua. È una giocatrice che non si sottrae mai alle responsabilità e di sicuro il campionato di B1 non la spaventerà.

D’altronde già nel 2018, ad appena 15 anni, si era dimostrata molto sicura di sé e soprattutto profetica con queste parole: “Voglio cercare di migliorare e crescere ancora, arrivando a giocare magari in un campionato di serie B nazionale tra un po’ di tempo”. I sogni sono desideri e il suo si sta avverando, le ore interminabili di palestra sono state premiate con una chiamata che non si può rifiutare, quella dell’ambizioso United Pomezia che è pronto a bissare l’ottima stagione 2021-2022.