United Pomezia, coach Nulli Moroni: “Questa squadra è una sorpresa continua”

La serie B1 femminile delloha chiuso l’anno col botto. La formazione del presidenteha sbancato pure il campo del Volleyro’ per 3-2 nell’ultimo match ufficiale del 2021. A commentare la sfida è coach: “Venivamo da una settimana complicata perché un paio di martelli hanno avuto problemi di varia natura e sono rientrate solo in extremis. Sapevamo che avremmo avuto qualche difficoltà in attacco anche perché di fronte avremmo avuto di fronte una squadra molto forte a muro e così è stato. Nel primo set, il capitano avversario Bellia ha subito infortunio serio, ma chi l’ha sostituita ha fatto molto bene tanto che le padrone di casa si sono imposte per 30-28 nel primo set. Le nostre ragazze, comunque, hanno riorganizzato le idee e hanno immediatamente reagito conquistando il secondo per 11-25. Nel terzo abbiamo perso 25-20, ma a quel punto è uscita la grande maturità di questa squadra e siamo riusciti a ribaltare il punteggio nonostante di fronte ci fosse una squadra in teoria più preparata dal punto di vista fisico anche perché più giovane. Ma con cattiveria agonistica ed esperienza siamo riusciti a portare a casa sia il quarto set (17-25) che il tie-break (11-15). Queste ragazze sono una sorpresa continua, ma a un certo punto inizio a pensare che ci siano valori davvero importanti e che questo gruppo possa pensare a qualcosa di più. Al momento, però, teniamo i piedi ben piantati a terra e contiamo i punti che ci mancano per la salvezza, solo dopo potremo pensare ad altro sempre mantenendo questo spirito di leggerezza e divertimento che ci caratterizza”.

Nulli Moroni rivela una provocazione scherzosa che aveva fatto a inizio stagione col presidente Viglietti: “Mi aveva detto che rischiavo di non mangiare il panettone, visto che siamo terzi in classifica lo vorrò anche pregiato – sorride – Ieri sera abbiamo fatto la cena societaria con le ragazze del settore giovanile e questo ci ha riempito di orgoglio perché questo gruppo è diventato un punto di riferimento per le nostre piccole pallavoliste. Il voto alla prima parte è altissimo, direi dieci pieno: è stato fatto un solo passo falso, ma anche altre big del campionato come Perugia sono incappate in almeno una giornata storta”.

Ora lo United Volley Pomezia preparerà il match dell’8 gennaio con le toscane della Nottolini, seconde con un punto di vantaggio: “Attendiamo questa sfida con grande curiosità: la serenità mentale finora è stato un punto di forza di questo gruppo e continueremo a interpretare così le partite. Durante la sosta ci saranno squadre che potranno allenarsi di più, ma queste ragazze faranno il 100% di quello che è possibile fare”.