United Pomezia, coach Nulli Moroni: "L'ambiente è serenissimo, pensiamo al derby con Volleyrò"

Lo United Volley Pomezia ha perso la sua prima partita ufficiale nel nuovo anno, interrompendo una lunga striscia positiva. La formazione del presidente Gianni Viglietti ha ceduto 3-1 ad Ancona contro la Battistelli in un match reso ancor più complicato da alcune problematiche: “La squadra ha fatto il massimo – dice coach Alessandro Nulli Moroni – Abbiamo affrontato la squadra più in forma del campionato, reduce da alcuni successi in altri scontri diretti. Inoltre non potevamo contare su un elemento molto importante come Viviana Cortese e altre ragazze non erano al meglio. Nonostante questo abbiamo vinto il primo set 23-25, poi abbiamo ceduto il secondo e nel terzo è stata messa la “pietra tombale” alla partita visto che lo abbiamo perso 25-23 e a quel punto non avevamo più le energie fisiche e mentali per rimanere nel match”.

Nessun dramma, comunque, in casa United Volley Pomezia: “Non siamo assolutamente preoccupati per questa sconfitta, l’ambiente è serenissimo anche perché tutti sappiamo quello che siamo riusciti a fare finora”. Il calendario mette la formazione di Nulli Moroni di fronte a un altro duro ostacolo nel match in programma sabato prossimo tra le mura amiche: “Avremo il “derby” contro Volleyrò, una squadra che abbiamo incrociato anche in amichevole e che quindi conosciamo molto bene. Sarà una partita complicatissima perché è vero che loro hanno una squadra giovane, ma che annovera atlete con esperienza internazionale nelle varie rappresentative azzurre. Se riusciamo a tenere un buon livello di ricezione, poi in fase d’attacco sappiamo cosa fare. Speriamo di recuperare un po’ di forze e anche la Corvese che chiaramente fornisce un contributo di qualità, esperienza e personalità non da poco”.

Il tecnico ammette che lo United Volley Pomezia è davvero vicino al suo traguardo stagionale: “Avevamo fissato la quota salvezza a 30 punti, ma sotto stanno andando forti e forse servirà qualche punto in più. Comunque prima chiudiamo il discorso e poi vediamo se viene qualcosa in più. Ci vogliamo divertire e non lasciare nulla di intentato fino alla fine della stagione”.