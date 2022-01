United Pomezia, intervista al presidente Viglietti: “Queste ragazze stanno entusiasmando la città”

Magic moments: negli anni Cinquanta gli americani sognavano in grande e si cullavano sugli allori con questo celebre motivetto di Perry Como, lo stesso che potrebbero ascoltare all’infinito le ragazze dello. È davvero un momento magico per la formazione rossoblu che milita nel girone E della B1 femminile di volley, nonostante lo stop imposto dalle positività al covid in queste settimane. La squadra di coachpuò godersi l’attuale terzo posto, un risultato prestigioso se si ricorda che Pomezia è una neopromossa.ha intervistato il presidente della società romana,, per approfondire l’andamento positivo della stagione.

Anzitutto non si può partire dalle condizioni del gruppo squadra. Come è stato accolto nell’ambiente il rinvio dei due turni di B1?

Di sicuro in modo positivo, visto che le difficoltà nel giocare in questo periodo sono diventate sempre più evidenti. Tra l’altro, alcuni medici sportivi non hanno ancora recepito il fatto che dopo 7 giorni si possa fare la visita o addirittura il giorno stesso della negatività. Il rinvio era doveroso: anche se con pochi allenamenti, ci dà la possibilità di poter riprendere con un buon numero di atlete.

Il 2021 ha lasciato in eredità quello che attualmente è uno splendido terzo posto (in coabitazione con una squadra molto attrezzata come Castelfranco ndr). Dove può arrivare Pomezia nel 2022?

Non mi aspettavo questo livello, non nel senso che non avessi fiducia nelle ragazze, anche perché molte hanno già disputato la categoria e alcune persino più in alto. La squadra ha risposto benissimo sul campo con un attaccamento viscerale alla società. I risultati ci stanno dando delle grandissime soddisfazioni. La classifica comunque è corta e il nostro obiettivo rimane la salvezza, se poi a poche giornate dal termine saremo in corsa per qualcosa di differente, le ragazze si faranno trovare pronte. Siamo contenti di essere, in termini di classifica, la prima squadra del Lazio.

Covid permettendo, si parla di un ritorno in campo previsto per il 29 gennaio.

Non ho rapporti diretti con la Federazione, ma ho appreso da altre società che il 29 si potrebbe recuperare la gara contro Nottolini, anche se si tratta di una notizia non ufficiale. Per me rimane il fatto che dovevamo affrontare Trevi, poi ci sarà una riunione che farà chiarezza sulle date e recuperi. A prescindere dall’avversario, per noi cambierà poco.

Di recente ha detto che finora nessuna squadra vi ha mai davvero dominato, ma è stato impressionato da qualche avversario in particolare?

La cosa bella di questo campionato è che non si scende mai in campo con la certezza della vittoria, l’equilibrio regna sovrano dalla prima all’ultima formazione, come testimoniato dal successo di Isernia contro Perugia che mi ha impressionato. Non si può mollare neanche un centimetro. Pomezia ha avuto il merito di ottenere tanti punti in trasferta, altrimenti la classifica sarebbe diversa. Bisogna temere tutti, anche Volley Angels Project che è ultima ma con un bel progetto che crede nei giovani.

Quali sono i migliori complimenti ricevuti in questo periodo?

Il miglior complimento è che siamo una squadra equilibrata e riusciamo sempre a dare il massimo in ogni partita. Abbiamo avuto di sicuro il vantaggio che le nostre ragazze giocano insieme da più anni, mentre altre squadre hanno cambiato molto e sono state “costrette” a conoscersi prima di ingranare. Faccio i complimenti allo staff e alle atlete perché mi stanno facendo divertire e hanno creato un forte entusiasmo a Pomezia, conquistando totalmente il pubblico. C’è grande affetto nei loro confronti, ogni volta che entrano in palestra o quando incontrano la gente al bar ricevono soltanto complimenti. Li ricevo anche io e li comunico subito alle ragazze perché è merito loro se si è creato questo clima. Quando vanno in campo, danno tutto: basti pensare che la partita che è più rimasta impressa nei tifosi è una sconfitta, quella con Perugia (0-3), quando c’è stata la consapevolezza della forza della squadra.