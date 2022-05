United Pomezia, la forza della normalità

L’aggettivo “normale” tende inevitabilmente a ingannare: spesso viene anche associato a qualcosa di negativo o di banale, mentre nel caso dello United Pomezia ha assunto quest’anno tutt’altro significato. È stata proprio la forza della normalità a far sfiorare i play-off alla formazione rossoblu, un traguardo che sarebbe stato eccezionale per una neopromossa. La normalità ha trascinato le ragazze di coach Nulli Moroni, permettendo di scalare la classifica e di poter sperare nel grande obiettivo fino a poche ore dalla fine del campionato.

L’approccio a una categoria così complicata è stato esemplare, le giocatrici hanno fatto sembrare tutto normale, quando non lo era affatto, per non parlare della popolarità acquisita giorno dopo giorno a Pomezia. Le pometine sono state sempre molto vicine ai tifosi che le hanno sostenute, orgogliosi di essere rappresentati da una squadra tanto spettacolare e propositiva.

A tal proposito si possono ricordare le parole del presidente Gianni Viglietti nell’intervista concessa qualche mese fa a Roma Today: “Faccio i complimenti allo staff e alle atlete perché mi stanno facendo divertire e hanno creato un forte entusiasmo a Pomezia, conquistando totalmente il pubblico. C’è grande affetto nei loro confronti, ogni volta che entrano in palestra o quando incontrano la gente al bar ricevono soltanto complimenti. Li ricevo anche io e li comunico subito alle ragazze perché è merito loro se si è creato questo clima. Quando vanno in campo, danno tutto: basti pensare che la partita che è più rimasta impressa nei tifosi è una sconfitta, quella con Perugia (0-3), quando c’è stata la consapevolezza della forza della squadra”.

È soltanto un esempio, ma il fatto che il pubblico si sia innamorato dello United dopo una sconfitta la dice lunga sul clima vissuto in questi ultimi mesi. Il quarto posto della stagione 2021-2022 non può che essere il trampolino di lancio verso risultati ancora più ambiziosi.