United Pomezia all’esame Trevi: le umbre hanno vinto le prime due gare di campionato

Come ricorda giustamente una delle commedie più famose di Eduardo De Filippo, gli esami non finiscono mai. Quelli che sta affrontando losono soprattutto umbri: dopo la partita interna contro la 3M Perugia, si sta avvicinando una trasferta importante ed insidiosa contro la. La compagine perugina ha vinto i primi due incontri di questo girone E della B1 femminile, quindi è un’avversaria da temere e non sottovalutare.

Le ragazze di coach Sperandio sono senza dubbio galvanizzate da questa partenza sprint: di sicuro è presto per un primo bilancio, però qualche posizione in classifica comincia già a consolidarsi. Pomezia dovrà vedersela contro una compagine che ha battuto senza problemi l’Europea 92 Isernia al debutto, una partita giocata in casa e con la voglia di far gioire subito il pubblico amico. Il 3-0 di quel match è un monito importante, tra le proprie mura Trevi è un avversario a dir poco ostico. Il secondo incontro disputato dalle umbre, invece, ha fornito qualche spunto su come è possibile impensierirle.

La Lucky Wind ha vinto 3-2 a Nocciano contro la Pallavolo Teatina, rischiando però la clamorosa rimonta. In vantaggio di due set, la squadra ha subito un doppio 25-17 che l'ha costrette al tie-break, conquistato poi con un faticoso 16-14. Di certo non verranno ripetuti gli errori di questa partita, ma Pomezia può benissimo replicare la reazione delle abruzzesi e conquistare punti preziosi. In particolare, ci sarà da tenere sotto controllo Alessanda Capezzali che ha messo a referto lo scorso weekend la bellezza di 24 punti, senza dimenticare il neo-acquisto Alessia Ameri, esperta e capace di debuttare subito con 9 punti.