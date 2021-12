United Pomezia, l’entusiasmo del presidente Viglietti: “Le ragazze sono state perfette finora"

La serie B1 femminile delloè tornata alla vittoria. La formazione di coach Alessandro Nulli Moroni ha battuto con un bella formazione anconetana della Battistelli. “Una bella soddisfazione – dice il presidente– Loro sono una squadra costruita inizialmente per vincere e poi condizionata da alcune problematiche. Siamo felici perché le nostre ragazze hanno giocato benissimo in tutti e quattro i set, anche in quello perso ai vantaggi. Pure il nostro organico ha presentato delle difficoltà in questa prima parte di stagione, ma al sabato la squadra si è sempre compattata e ha dato tutto. Devo fare i complimenti alle ragazze perché finora sono state praticamente perfette”.

La classifica vede lo United Volley Pomezia, neopromossa con l’obiettivo della “semplice” salvezza, al terzo posto in classifica: “La classifica ci rallegra tanto, ma sappiamo che c’è ancora tanta strada da fare per centrare la salvezza. Basti pensare che nell’ultimo turno Isernia ha battuto Perugia 3-0 (ultima contro prima, ndr), le insidie di questo girone sono all’ordine del giorno”.

Nel prossimo turno la formazione pometina sarà ospite sul campo del Volleyrò per l’ultima partita prima delle feste: “In ogni caso per noi sarà un buon Natale, non ci aspettavamo di essere così avanti a questo punto del campionato. Il Volleyrò è una squadra giovane e molto qualitativa, un club che è un’eccellenza italiana nel settore giovanile e anche con la B1 stanno facendo bene come fanno sempre. Per noi sarà una partita difficilissima, ma andremo lì per giocarcela”.

La chiusura di Viglietti riguarda l’affetto e il cuore di Pomezia: “Anche nell’ultimo match di campionato abbiamo esaurito tutti i posti disponibili: vengono anche persone fuori dal mondo della pallavolo, semplici cittadini che si sono innamorati di queste ragazze. Inoltre sabato scorso abbiamo organizzato una raccolta per la Caritas e proseguiremo con questo esperimento anche nelle prossime gare interne: ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa”.