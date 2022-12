United Pomezia, Eleonora Palermo: “Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo sempre rimaste compatte”

È tornata al successo la serie B1 femminile dello United Volley Pomezia. Le ragazze di coach Gianluca Lacasella hanno sconfitto con un secco 3-0 Catania al termine di una gara praticamente senza storia, come testimoniano i parziali (doppio 25-19 nel primo e nel terzo parziale, 25-14 nel secondo) e le parole del martello classe 2003 Eleonora Palermo: “Le avversarie hanno sicuramente risentito della lunga trasferta e non sono riuscite mai a entrare nel giusto ritmo-gara. Ci sono stati alcuni momenti in cui noi non siamo state brillantissime, soprattutto nella prima parte della sfida quando abbiamo commesso qualche errore di troppo in battuta, ma per il resto la sfida è filata via liscia: avevamo una gran voglia di dimostrare il nostro valore dopo il ko sul campo della capolista Arzano nel turno precedente”.

Lo United Volley Pomezia occupa attualmente il settimo posto della classifica del girone E, con 13 punti conquistati in 8 gare giocate: “Finora abbiamo avuto alcuni alti e bassi – dice la Palermo - Ma la cosa bella di questo gruppo è la forte compattezza di squadra e la costante voglia di divertirci e aiutarci l’una con l’altra. Per me è il secondo anno in questo club: mi trovo benissimo e lo spirito è sempre lo stesso, anche se quest’anno l’età media del gruppo si è un po’ abbassata. Tutti i nuovi elementi, comunque, vengono accolti alla grande e si inseriscono in tempi rapidi”.

Come praticamente tutte le compagne di squadra, anche la Palermo non si sbilancia sulle ambizioni stagionali dello United Volley Pomezia: “L’obiettivo è dimostrare quello che siamo. Il girone è diverso dall’anno scorso e molto complicato, non abbiamo pressioni dopo lo splendido quarto posto ottenuto nella passata stagione”. Nel prossimo turno (l’ultimo del 2022), le pometine saranno di scena sul campo delle leccesi del Melendugno, terze della classe: “Una trasferta tosta sia a livello logistico, visto il lungo viaggio che ci attende, sia dal punto di vista tecnico. Ma la nostra squadra riesce spesso a tirare fuori il massimo nei momenti complicati” conclude la Palermo.