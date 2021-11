United Pomezia, Elena Bigioni dopo il successo di Trevi: “La nostra forza principale è il gruppo”

Un altro successo esterno per la serie B1 femminile dello. Le ragazze del presidente Gianni Viglietti, dopo aver violato nella prima giornata di campionato il campo di Jesi, si sono ripetute sabato scorso imponendosi contro Trevi con un preziosoche la schiacciatrice classe 1994commenta così: “Siamo entrate un po’ spente e infatti il primo set è stato dominato dalla squadra di casa. Nel secondo abbiamo reagito con forza e siamo riuscite a spuntarla ai vantaggi. Successivamente abbiamo giocato un ottimo terzo parziale, mentre il quarto ce lo siamo lasciate sfuggire a causa di qualche errore di troppo. Il tie break, però, è stato dominato dall’inizio alla fine: forse potevamo conquistare tre punti invece di due, ma di fronte c’era un avversario tosto, esperto e con molto carattere, poi fuori casa non è mai agevole imporsi e quindi va bene così. Forse a livello di prestazione avevamo fatto meglio nella gara precedente persa in casa contro Perugia, ma ora dobbiamo guardare avanti”.

Di carattere ne ha da vendere anche la squadra di coach Alessandro Nulli Moroni: “La nostra forza principale è il gruppo – sottolinea la Bigioni ribadendo quello che è quasi un “ritornello” in casa United Volley Pomezia - Giochiamo assieme da un po’ di tempo e non c’è spazio per le forme di individualismo: questo fa la differenza”.

Nel prossimo turno di sabato, lo United Volley Pomezia tornerà a giocare tra le mura amiche per un’altra sfida di lusso: “Ospiteremo il Castelfranco Pistoia che al momento comanda la classifica a punteggio pieno assieme alla stessa Perugia e alla Toscanagarden Lucca: il calendario ci ha messo di fronte nelle partite casalinghe subito le favorite del girone e per me è meglio così perché a inizio stagione devono ancora trovare i meccanismi migliori. Inoltre avere un palazzetto pieno di gente ci può aiutare e poi c’è da considerare la difficoltà logistica delle trasferte da affrontare che incide sempre”.