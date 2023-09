Lo United Pomezia mostra le divise che verranno usate nel pre-campionato

I tifosi dello United Pomezia possono segnare finalmente in calendario il primo appuntamento stagionale della nuova squadra che affronterà la Serie B1 di volley femminile nella stagione 2023-2024. Come reso noto dal club romano, le rossoblu saranno impegnate sabato 9 settembre al PalaCupola nel primo degli allenamenti congiunti in programma per preparare al meglio l’esordio in campionato del prossimo 7 ottobre. Fra 24 ore le ragazze di coach Tarquini se la vedranno contro l’Onda Volley, avversario che merita il massimo rispetto visto che la squadra di Anzio-Nettuno ha appena conquistato la Serie B2 per la prima volta nella sua storia e ci tiene a ben figurare.

Sarà l’occasione per mettere a frutto le settimane di preparazione e capire come sta crescendo il nuovo roster, chiamato ad affrontare la B1 per la terza stagione di fila. Tra l’altro, questo impegno verrà sfruttato anche per mostrare le divise che le giocatrici indosseranno nel pre-campionato e che lo United ha mostrato in anteprima tramite un video social. L’alzatrice Giordana Taglione e il libero Giulia Biagini hanno sfoggiato la tenuta da gioco targata Ludma Sport: per la divisa ufficiale si è scelta una maglietta perfettamente divisa a metà (da una parte celeste e dall’altra fuscia), mentre il rosso fluo e il blu scuro caratterizzano la divisa dei liberi (con qualche inserto celeste).