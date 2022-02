United Pomezia, agli sgoccioli il conto alla rovescia per il ritorno in campo

Poco meno di due mesi: l’attesa per il ritorno in campo dello United Pomezia è stata quasi infinita, ma fortunatamente sembra giunta al termine. Sabato 12 febbraio 2022, esattamente 56 giorni dopo l’ultimo match disputato, le rossoblu potranno “assaporare” le emozioni del taraflex. Stando a quanto previsto dalla FIPAV, l’incontro sarà quello del PalaCupola contro l’Europea 92 Isernia, ma c’è da scommettere che le ragazze di coach Nulli Moroni avrebbero accettato qualsiasi avversario pur di tornare a giocare una partita vera.

Si dice sempre che l’attesa del piacere è essa stessa il piacere, però in questo caso è accaduto l’esatto contrario. L’ultimo match che ha visto Pomezia protagonista è stato il derby vinto lo scorso 18 dicembre in trasferta a Casal De’ Pazzi contro il Volleyrò. In quel caso lo United si impose 3-2 al termine di una partita incerta fino all’ultimo e che ha garantito l’attuale terzo posto in classifica.

Vale la pena rinfrescare la memoria proprio sulle attuali posizioni del girone E. La 3M Perugia è saldamente in vetta con i suoi 25 punti, seguita da Nottolini (21) e poi da Pomezia e Castelfranco a quota 20. Mancano cinque giorni all’emozionante return to play. Come già anticipato, l’avversario di turno sarà la formazione molisana dell’Europea 92 Isernia, un cliente molto scomodo a dispetto della classifica.

Ha infatti 5 punti all’attivo ed è al penultimo posto, ma è anche l’unica squadra che è stata capace di battere la capolista Perugia con un sonoro 3-0. Sarà dunque un incontro da prendere con le molle, come d’altronde lo United ha sempre fatto, a prescindere dalla posizione occupata nel girone. Come sottolineava persino Niccolò Machiavelli, aspettare è davvero una dura cosa: incrociando le dita, però, questi lunghi giorni diventeranno presto soltanto un ricordo.