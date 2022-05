Lo United Pomezia vuol fare l’americano: allenamento congiunto con l’UW Green Bay

La stagione sportiva dello United Pomezia è terminata da pochi giorni con lo splendido risultato del quarto posto nel girone E della B1 di volley femminile. La formazione rossoblu ha sperato fino all’ultimo di poter partecipare ai play-off promozione, un traguardo che sarebbe stato accolto con grande entusiasmo visto che a inizio annata si era parlato di una salvezza tranquilla come obiettivo principale. C’è una piacevole appendice a questa stagione trionfale delle ragazze di coach Nulli Moroni.

Domenica 22 maggio, alle 19:00, si disputerà un interessante allenamento congiunto tra Pomezia e l’University of Wisconsin - Green Bay, formazione americana che rappresenta l’ateneo a stelle e strisce. Sarà un momento importante per confrontarsi con una pallavolo ai più sconosciuta, ma non meno competitiva, visto che a livello universitario gli Stati Uniti danno molta importanza alla formazione sportiva (basket e football in primis, ma il volley non è affatto in secondo piano). L’appuntamento è previsto presso il PalaCupola di Via Varrone.