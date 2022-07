United Pomezia, con Alice Grossi l’attacco diventa ancora più imprevedibile

È iniziata nel migliore dei modi l’ultima settimana di luglio per lo United Pomezia. Il mercato della formazione rossoblu che disputerà il campionato di B1 femminile anche nella stagione 2022-2023, non si ferma. Ne è una chiara testimonianza l’ultimo colpo messo a segno, l’opposto Alice Grossi. Da avversaria nell’ultimo campionato a parte integrante del roster il passo è stato breve. Nelle stagioni 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, infatti, ha indossato la maglia della Margutta CivitaLad, formazione ha inflitto proprio a Pomezia una sconfitta nel derby di andata dell’ultima stagione.

Il suo era stato un ritorno dopo diversi anni col Volley Ladispoli, visto che è cresciuta nelle giovanili della storica società rossoblu. Classe 1995, è una giocatrice sicuramente in grado di aumentare il livello tecnico di Pomezia. Può alternarsi come opposto e schiacciatrice, dunque offrirà a coach Lacasella la possibilità di sfruttare soluzioni tecniche diverse. L’ultima annata sfortunata della Margutta in B1 non ha fatto passare in secondo piano le giocate di Alice Grossi, spesso top scorer e autentica trascinatrice delle compagne, un ruolo che i tifosi dello United sperano si possa ritagliare anche al PalaCupola.