United Pomezia, Alessia Viglietti suona la carica: “Raggiungere i play-off sarebbe un’impresa clamorosa”

La serie B1 femminile dello United Volley Pomezia ha infilato “l’ottava meraviglia”. Le ragazze di coach Gianluca Tarquini hanno centrato l’ottavo successo consecutivo imponendosi sabato sera a Catania con un rotondo 3-0 (21-25, 20-25 e 17-25).

“Non è stata una delle nostre migliori prestazioni, abbiamo un po’ sofferto la trasferta e il campo – dice la centrale classe 1996 Alessia Viglietti – Le avversarie, ultime della classe e ormai praticamente condannate alla retrocessione, sono entrate in campo in modo orgoglioso e determinato e noi ci siamo un po’ adeguate al loro ritmo. Nel primo set eravamo in vantaggio 19-11, poi c’è stato un recupero delle siciliane, ma noi siamo riuscite a chiudere il parziale a nostro favore. Anche nel resto del match abbiamo sempre tenuto in pugno il risultato, ma come detto non è stata una gara brillante. Sabato prossimo in casa contro Melendugno servirà una prestazione molto diversa, magari simile a quella spettacolare che ci ha permesso di sconfiggere la capolista Arzano”.

La Viglietti entra più nel dettaglio del match con le pugliesi, reduci anche loro dalla vittoria interna sulla prima della classe: “Giocare in casa ci dà un’energia in più, ma sappiamo che sarà una partita molto difficile, forse la più complicata: loro, come noi, vengono da un momento super positivo avendo collezionato ben dieci vittorie consecutive. Dopo un inizio di stagione incerto, ora stanno macinando punti. All’andata vincemmo 3-1 e forse fu la nostra migliore partita a livello complessivo. Mi aspetto un palazzetto infuocato, so che ci saranno anche diversi tifosi ospiti. Inoltre col Melendugno gioca la sorella della nostra Carlotta Oggioni, sarà una sorta di derby”.

Lo United Volley Pomezia è al momento al quarto posto, con quattro punti di ritardo dallo stesso Melendugno secondo e ad una lunghezza dall’Amando Volley terzo (che però ha una gara in più), mentre alle spalle c’è anche Volleyrò che ha un punto in meno ed è quinta. “Ai play off andranno le prime tre (compresa la capolista, ndr). Ci attendono tre partite complicatissime perché dopo Melendugno affronteremo Baronissi e Fiamma Torrese. Molto dipenderà da sabato, la corsa potrebbe diventare per un solo posto o per due considerando Arzano già dentro. Poi ci sono anche altri scontri diretti. Raggiungere il play off per noi sarebbe un’impresa clamorosa, anche perché abbiamo perso diversi punti nel girone di andata e ora stiamo correndo tantissimo”.