United Pomezia 2023-2024: un mosaico che continua a prendere forma

Nella prossima stagione punteremo in alto. È stato molto chiaro Gianni Viglietti, presidente dello United Pomezia, nel parlare del campionato 2023-2024 della sua squadra, il terzo consecutivo nella Serie B1 del volley femminile. Dopo due play-off sfiorati, la formazione rossoblu non può che ambire alle posizioni di vertice e le mosse fatte finora dallo stesso Viglietti confermano le intenzioni pometine di stupire ancora. Il mercato dello United continua ad essere un’alternanza di conferme e new entry di spessore, a conferma del fatto che coach Gianluca Tarquini avrà a disposizione un roster di primo livello.

Si è già detto del rinnovo di capitan Carlotta Oggioni e dell’acquisto di Giulia Valerio, fresca di promozione in Serie A2 con la Roma Volley Club. Nelle ultime settimane altre tessere si sono aggiunte al mosaico della nuova stagione. Una squadra che si rispetti non può non ripartire da un’ossatura solida e Pomezia lo ha fatto capire chiaramente con tre conferme pesantissime: Alessia Viglietti, Carlotta Frasca e Viviana Corvese faranno ancora parte della rosa, tre elementi fondamentali che conoscono molto bene l’ambiente e che possono trasmettere alle nuove arrivate i giusti valori per affrontare una stagione importante al PalaCupola.

Per quel che riguarda i nuovi arrivi, poi, Giulia Biagini si è aggiunta a Giulia Valerio. È un innesto prezioso, un libero classe 2000 che negli ultimi due campionati ha difeso i colori della Omag Marignano, militando in Serie A2. Chi meglio di lei per affrontare un’annata di vertice? Subito entusiasta di sposare il progetto dello United Pomezia, ha dato appuntamento al pubblico in vista delle prime uscite della squadra. C’è ancora molto da scoprire, il roster va completato in diversi reparti, ma l’impressione è che verrà fuori un gruppo capace di far entusiasmare di nuovo i tifosi rossoblu.