Lo United Pomezia 2022-2023 si presenta ai suoi tifosi col consueto entusiasmo

Come amavano ripetere i nostri avi, una buona famiglia è l'ornamento della città. Lo sa molto ben una famiglia con la F maiuscola, quella dello United Volley Pomezia che ha dato una conferma importante in tal senso ieri pomeriggio al Centro Commerciale Sedici Pini. La società rossoblù si è presentata ufficialmente ai propri tifosi, dimostrando di non essere un semplice gruppo, ma qualcosa di più. A fare gli onori di casa, insieme allo Shopping Centre Manager di Sedici Pini Modestino Meoli, è stato il presidente Gianni Viglietti che ha presentato con simpatia e l’inevitabile orgoglio le varie squadre che prenderanno parte alla stagione 2022-2023.

Il culmine della presentazione è arrivato con la prima squadra che militerà nel campionato di B1 femminile dopo la splendida cavalcata dello scorso anno che è culminata con i play-off sfiorati per un soffio. A prendere la parola per tutte le compagne è stato il capitano, Carlotta Oggioni: “Essere qui oggi è un grande onore e vi ringraziamo tutti. Sarà un anno complicato ma non ci siamo mai tirate indietro”.

Roma Today ha avuto la possibilità di scambiare qualche battuta anche con l’allenatore della prima squadra, Gianluca Lacasella, il quale ha provato a immaginare la stagione che sarà: “Ci saranno molte trasferte al Sud e quindi conterà molto lo spirito di adattamento da parte delle squadre. Chi ne avrà di più, potrà fare bene in questo girone. Ci stiamo preparando bene e abbiamo appena affrontato la 3M Perugia in amichevole. La partita è andata abbastanza bene, siamo riusciti a imporre il 2-2 alle avversarie e quindi ad essere competitivi con una formazione di Serie A. Posso dirmi soddisfatto del turnover effettuato, con inserimenti sempre utili e preziosi”.

Tra i momenti clou dell’evento non si può dimenticare la presentazione delle divise da gioco ufficiali che caratterizzeranno la nuova annata, con i colori blu e rosso ben in evidenza, come è naturale che sia. I sostenitori di queste ragazze hanno dimostrato il loro affetto con applausi convinti, gli stessi che ci si aspetta di sentire in maniera scrosciante durante le prossime partite del PalaVarrone.