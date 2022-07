Lo United Pomezia 2022-2023 comincia a prendere sempre più forma

Prima l’annuncio del nuovo allenatore, poi le conferme della rosa. Lo United Pomezia si appresta a vivere una nuova ed entusiasmante stagione in B1, dopo i play-off sfiorati in quella appena terminata. Gianluca Lacasella sarà il condottiero della formazione rossoblu, con il non semplice timone lasciato da Alessandro Nulli Moroni che andrà impugnato in maniera salda, ma l’ex viceallenatore ha le spalle forti per proseguire l’ottimo lavoro svolto finora. Si diceva delle conferme e in effetti Pomezia sta annunciando le atlete che rimarranno nel roster.

La prima ufficialità ha riguardato Carlotta Frasca, opposto classe 1996 che è anche una delle fondatrici dell’attuale gruppo, pronta ad affrontare con rinnovato entusiasmo il quarto anno di fila con la maglia dello United. Farà parte della rosa 2022-2023 anche Carlotta Oggioni, ugualmente al quarto anno consecutivo al PalaCupola. Sarà lei il capitano di Pomezia, una prima volta che può far tremare le gambe ma non certo le mani con cui ha saputo gestire alla grande la regia rossoblu.

Il numero 4 torna in modo prepotente con Elena Bigioni che fa appunto poker per quel che riguarda le riconferme: è una delle cinque fondatrici del gruppo squadra e dopo l’ottima B1 appena conclusa l'appetito sportivo è stato ulteriormente stuzzicato. Non meno importante è stata la conferma di Alessia Viglietti, una delle trascinatrici dello United: classe 1996, saranno nuovamente i suoi punti a cercare di garantire vittorie e azioni spettacolari come i tifosi hanno apprezzato fino a questo momento.

Di contro, hanno deciso di lasciare Pomezia giocatrici importanti come Claudia Campana, Zoe Evangelista, Lucrezia Licata e soprattutto colei che è stata uno dei più amati capitani rossoblu, Martina Kranner. Ora si attendono i primi colpi di mercato per andare a puntellare i vari reparti e dare all’attuale rosa una conformazione ancora più precisa.