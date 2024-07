Under 22 a tinte giallorosse: Costantini e Adelusi trascinano la Nazionale agli Europei

Esordio vincente e convincente per la Nazionale Under 22 femminile, che al Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino” ha battuto 3-0 (25-14, 25-12, 25-15) la Lettonia, conquistando la prima vittoria nella Pool I dei Campionati Europei di categoria. Le ragazze di Marco Mencarelli hanno mostrato fin da subito una buona pallavolo, mettendo in luce già nel primo set la differenza tecnica e di organizzazione di gioco presente tra loro e le pari età della Lettonia.

Grandi protagoniste del match sono stati due nuovi acquisti della Roma Volley che affronteranno in giallorosso il secondo anno consecutivo in Serie A1. Sia Veronica Costantini che Anna Adelusi hanno offerto un contributo prezioso, mettendo insieme a referto 15 punti (8 nel caso di Adelusi e 7 per quel che riguarda Costantini). È il segno che il club capitolino crede nelle giovani di valore e dal futuro promettente. Le Azzurrine torneranno in campo questa sera per affrontare l’Ucraina nella seconda partita del girone.

A proposito di Anna Adelusi, ecco le dichiarazioni della neo-giallorossa nel post-partita: “Sono contenta per questo esordio positivo in un europeo in casa. All’inizio eravamo un po' contratte, ma poi siamo venute fuori. Sono sicura che avremo modo di crescere partita dopo partita durante questo torneo. Penso che ogni squadra abbia le proprie caratteristiche e ogni partita sia a sé. Come detto, dobbiamo fare uno step per volta e migliorare sempre di più. Quella di oggi è stata una partita molto utile per prendere il ritmo. Domani contro l’Ucraina dovremo imporre fin da subito il nostro gioco e partire al cento per cento, senza adattarci al loro ritmo. Questa sera il pubblico di Lecce si è fatto sentire e vi invito a venire a vederci anche domani”.