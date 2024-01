Nazionale Under 20, Safa Allaoui miglior palleggiatrice del Torneo Wevza

Obiettivo raggiunto per le azzurrine. Questa sera al PalaMinardi di Ragusa la nazionale under 20 femminile guidata da coach Gaetano Gagliardi si è imposta 3-2 (25-23, 25-18, 25-27, 24-26, 15-12) in finale sulla Spagna, chiudendo di fatto il Torneo Wevza al primo posto e staccando così il pass diretto per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 5 al 17 agosto in Irlanda e Bulgaria. Partita al cardiopalma quella tra Italia e Spagna. Le azzurrine sopra di sue set hanno sofferto il ritorno in grande stile della Spagna. Il PalaMinardi ha poi spinto Esposito e compagne al tie-break, regalando a tutti i presenti un match sicuramente da ricordare.

Azzurrine protagoniste anche nei premi individuali: Erika Esposito miglior schiacciatrice, Safa Allaoui miglior palleggiatrice, Linda Manferedini miglior centrale e Merit Adigwe MVP della manifestazione, top scorer anche quest'oggi con 30 punti messi a segno. In doppia cifra anche una super Linda Manfredini con 20 punti ed Erika Esposito con 15. In casa Spagna best scorer Julia De Paula Viana con 20 punti. Tra le note più liete dell’intera manifestazione c’è quella di Safa Allaoui, nominata miglior palleggiatrice di tutto il torneo.

Per chi la conosce bene e soprattutto segue le sorti del Volleyrò Casal De’ Pazzi non è però una sorpresa questo riconoscimento. Si tratta di uno degli elementi più talentuosi della giovane formazione romana che milita nella Serie B1 del volley femminile: originaria del Livornese, classe 2006 (compirà 18 anni il prossimo 1° febbraio) ha fatto parlare di sé qualche mese fa anche per un altro titolo prestigioso. L’Imoco San Donà ha infatti conquistato l’ultimo titolo di Campione Under 18 vincendo la finale contro il Volleyrò, ma Safa è stata premiata come miglior giocatrice in assoluto nel suo ruolo. Il percorso è ancora lungo, però di sicuro sta procedendo come meglio non si potrebbe.