La Nazionale Femminile Under 17 vince gli Europei: il prezioso contributo del Volleyrò Casal De’ Pazzi

La Nazionale Under 17 femminile si è riconfermata regina indiscussa di questa categoria vincendo, allo Sportska Hala di Vrnjacka Banja in Serbia, il Campionato Europeo dopo quello conquistato esattamente dodici mesi fa in Repubblica Ceca. Le azzurrine, guidate in panchina da Pasquale d’Aniello, nella finale per la medaglia d’Oro hanno battuto la Turchia per 3-1 (25-12, 25-8, 21-25, 19). L’Italia è giunta alla vittoria finale grazie ad un percorso in crescendo, che nel corso della prima fase ha conquistato sei vittorie e subito una sola sconfitta con la Croazia. Ieri in semifinale Bonafede e compagne hanno battuto la Grecia e oggi con la vittoria sulla Turchia hanno dimostrato di essere la formazione più forte della competizione conquistando la medaglia d’Oro, la quarta della storia dopo quelle ottenute nel 1995, 2001 e 2022.

Con la vittoria di ieri sera salgono a 12 le medaglie conquistate dalla Nazionale under 17 femminile ai Campionati Europei di categoria: 4 ori (1995, 2001, 2022, 2023), 5 argenti (2003, 2011, 2013, 2017, 2018), 3 bronzi (2005, 2007, 2009). Sul terzo gradino del podio è salita la Croazia, vincitrice nella finale per il terzo e quarto posto contro la Grecia per 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-10). Del gruppo ha fatto parte una buona rappresentanza di giocatrici del Volleyrò Casal De’ Pazzi, vale a dire le promettenti Carola Bonafede e Arianna Bovolenta, a testimonianza del fatto che il club romano fornisce sempre ottimi elementi alle varie Nazionali. Proprio Bovolenta è stata una delle grandi protagoniste della finale, mettendo a referto ben 14 punti (seconda miglior performance generale della partita). Bonafede ha invece garantito la giusta ricezione, assicurando solidità e attenzione.