Nazionale Femminile Under 17: convocate tre giocatrici del Volleyrò Casal De' Pazzi

Il tecnico federale Pasquale d’Aniello ha scelto le 14 atlete che prenderanno parte al Torneo Wevza, in programma in Germania, nella città di Kienbaum, da mercoledì 4 a domenica 8 gennaio, che mette in palio un posto per i Campionati Europei Under 17 del 2023. Tra le prescelte ci sono anche le nostre Carola Bonafede, Arianna Bovolenta e Alessandra Talarico che fanno parte del Volleyrò Casal De’ Pazzi.

La società romana ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione per questo importante momento di crescita: “Complimenti a loro e a Sara Gambelli, che fino alla fine è stata in ballottaggio per un posto e che avrà sicuramente altre occasioni per brillare con la maglia azzurra”. Di seguito le azzurrine convocate: Rebecca Aimaretti, Sofia Moroni (Agil Volley), Carola Bonafede, Arianna Bovolenta, Alessandra Talarico (ASD Volleyrò), Giulia Fanfani (US Torri Polisportiva SCSDARL), Gaia Genovese (Top Volley Verona), Gaia Novello (Pallavolo Strà ASD), Ilaria Nozza (Volley Lurano 95), Caterina Peroni (Club Italia), Caterina Schillkowski, Beatrice Spada (Imoco Volley), Asia Spaziano (Anderlini Modena), Ludovica Tosini (Pall. Pinerolo SSD ARL).

Lo staff sarà composto da: Pasquale d'Aniello, Oscar Maghella, Giovanni Galesso (Allenatori), Pierfrancesco Gennari (Fisioterapista), Luca Monestier (Medico), Lorenzo Abbiati (Scoutman), Giulia Pisani (Team Manager). La Nazionale Under 17 femminile, che ha concluso oggi il collegiale al Centro Pavesi FIPAV di Milano, partirà per la Germania martedì 3 gennaio 2023. L’Italia farà il proprio esordio nel torneo mercoledì 4 gennaio alle ore 9.30 contro l’Inghilterra.