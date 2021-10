Ufficiale: Fenice e Macron insieme per due anni

Macron, the Hero company e azienda leder internazionale nel settore del teamwear, sarà il nuovo sponsor tecnico della Fenice Pallavolo Roma, società che milita nel campionato di serie B maschile e femminile. L’accordo, biennale, prevede la fornitura dei kit gara e l’abbigliamento tecnico in un rapporto che è gestito direttamente dal Macron Store Roma.

La Fenice Pallavolo Roma è stata costituita nel 2013 e in pochi anni ha raggiunto, sia con la squadra maschile che con quella femminile, la serie B, nutrendo giuste ambizioni di crescita. Molto attiva anche nel settore giovanile, tanto da ottenere il riconoscimento Fipav del Certificato qualità Oro per l’attività giovanile, è sicuramente un punto di riferimento del territorio.

“Siamo felici di mettere a disposizione della Fenice Pallavolo Roma – ha detto Lorenzo Celleno, responsabile vendite del Macron Store Roma – tutto il materiale tecnico per svolgere al meglio la loro stagione agonistica. Macron crede fortemente nei progetti sportivi che nascono dalla passione e dalla voglia di fare sport e stare insieme e siamo felici di poter contribuire al loro percorso di crescita con la qualità e tecnicità dei nostri prodotti”.

“Siamo fieri di questo nuovo accordo, una scelta fortemente voluta dalla nostra società, che ha trovato in Macron una sponda importante e ideale per il nostro continuo percorso di crescita. – ha dichiarato Rocco Benedetto, presidente della Fenice Pallavolo Roma – La Fenice Pallavolo ha voglia di espandersi, di migliorarsi sempre, e l’intesa raggiunta con l’azienda bolognese, è un segnale importante che vogliamo lanciare a tutti i nostri tifosi e a tutti i nostri sponsor che quotidianamente ci fanno sentire il loro supporto”.

Ogni tesserato della Fenice Pallavolo, attraverso un apposito link e accedendo alla piattaforma macronstore.com, avrà la possibilità di procedere in totale autonomia all’acquisto dell’abbigliamento sportivo per la stagione sportiva 2021-2022. Tutti i tesserati avranno la possibilità di ricevere direttamente a casa il kit sportivo e di rappresentanza. E non solo: all’interno della pagina, c’è la possibilità di acquistare anche vari prodotti di merchandising che Macron, in sintonia con la Fenice Pallavolo Roma, ha deciso di mettere a disposizione non solo agli atleti, ma anche ai propri tifosi.