Tutte le strade di Claudia Provaroni portano a Roma: la 26enne cresciuta tra Eur, Acilia e Ostia torna nella Capitale

Una volta tanto Roma non ha fatto la stupida e ha dato sicuramente una grossa mano a far dire di sì a Claudia Provaroni. Per il neo-acquisto della Roma Volley Club scomodare “Rugantino” è d’obbligo perché non si sta parlando semplicemente di quello che è l’ultimo ingaggio giallorosso per la stagione 2024-2025. Classe 1998, 181 centimetri, schiacciatrice che all’occorrenza può essere impiegata anche come libero, Claudia è nata e cresciuta nella Capitale, dividendosi tra l’Eur, Acilia (dove ha frequentato le superiori) e Ostia (in cui ha affrontato le prime esperienze pallavolistiche importanti).

La sua carriera parla da sola: ha giocato le ultime 3 stagioni in serie A1, con Vallefoglia nel 2023-2024 e le due annate precedenti con la Bartoccini Fortinfissi Perugia, dimostrando spiccate qualità difensive e ricettive. In precedenza si era messa in mostra appunto a Ostia, esordendo in Serie B2 ad appena 13 anni, prima di approdare al Volleyrò Casal de’ Pazzi con cui ha conquistato cinque finali nazionali, vincendo uno scudetto Under 16 e due titoli italiani Under 18. Indimenticabile, sempre in maglia Volleyrò, la storica promozione in A2. In Azzurro non è stata da meno.

Con la Nazionale pre-Juniores ha vinto due tornei delle Otto Nazioni, e soprattutto è stata una delle magnifiche 12 che nell’agosto 2015 si sono laureate campionesse del mondo in Perù. Nella Roma Volley ritroverà due compagne di squadra con la C maiuscola: la prima è Giorgia Zannoni con cui ha condiviso tutte le esperienze in Nazionale e l’avventura a Chieri in A2, considerata molto più di una semplice amica, quasi una sorella. La seconda è Giulia Melli che le farà tornare di sicuro in mente la vittoria del campionato italiano Under 18 con la maglia del Volleyrò.

Sui social ha finora commentato con poche ma significative parole il suo ritorno nella Capitale: “Dopo tanto si torna a casa, non vedo l’ora”. La ds delle Wolves, Barbara Rossi, l’ha descritta in modo ottimale: “È una giocatrice che ci permetterà di avere più opzioni tattiche considerata la differenza di caratteristiche che ha Claudia rispetto alle attaccanti già inserite. Le sue qualità saranno a disposizione delle esigenze di squadra, la sua romanità porterà la passione e l’entusiasmo di chi veste con orgoglio i colori della propria città, per questo sono certa che Claudia potrà dare un bel contributo all’identità capitolina della nostra squadra”.