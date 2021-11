Troppo Team Volley Napoli per Anguillara: 0-3

Si, sconfitta è stata, ma non è il caso di fasciarsi la testa per la Anguillara volley. Di fronte alla corazzata azzurra, costruita con l’obiettivo di centrare la promozione in A3, Paris e compagni la gara hanno provato a farla: partenza coraggiosa nel primo set (17-25), giocato in equilibrio almeno fino a metà frazione, calo fisiologico dopo tanta intensità (13-25) che porta sullo 0-2, tutto per tutto con generosità nell’ultimo atto (17-25), con i partenopei capaci di tenere botta e prendersi i tre punti. Risultato giusto, senza dubbio, ma per i Blues presentatisi al pranzo di gala con l’abito delle grandi occasioni, non è una bocciatura; con Piscopo alla seconda dall’inizio e capitan Paris a cantare e portare la croce, il messaggio di Fagiani è stato chiaro: a viso aperto, senza paura. Certe cadute, però, servono ad acquisire consapevolezza, convinzione e voglia di rivincita. Calcoli alla mano, il campionato di Anguillara comincia adesso; da sabato prossimo fino alla sosta natalizia, cinque gare verità che a fine anno ci diranno cosa farà Anguillara da grande: i confronti con Pomigliano (in trasferta), Monterotondo e gli abruzzesi del Paglieta (al PalaFagiani) sanno di scontro diretto tra chi non vuole scocciature da play out e un’occhiata in vetta la butta sempre, mentre per le gare lontano da casa del prossimo dicembre con Pozzuoli e Casoria, qualche punto sotto l’albero sarebbe bello trovarlo. Se poi, a fianco dei ragazzi, la letterina a Babbo Natale la aiuta a scrivere quel pubblico meraviglioso visto ieri sulle tribune sarà tutto molto più bello, tutto molto più semplice.

Anguillara – Teamvolley Napoli 0-3

Parziali: 17-25, 13-25, 17.25