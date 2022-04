Roma Volley Club Femminile, un tris d'assi per Cuccarini?

Sistemato il tassello riguardante l'allenatore, con l'ingaggio dell'esperto Giuseppe Cuccarini, la Roma Volley Club Femminile inizia a lavorare sul mercato per reperire le pedine giuste in grado di permettere alla squadra giallorossa di disputare un campionato di vertice e di tornare subito nella massima serie.

Nel mirino della dirigenza, che è decisa a far sul serio, ci sono tre giocatrici: la prima è Marta Bechis (1989), che ricoprirebbe il ruolo di regista è che ha militato nell'ultima stagione nel Casalmaggiore; da Trento invece potrebbe arrivare Ilenia Moro (1999), libero che non è riuscita ad evitare la retrocessione della squadra settentrionale e sulla quale c'è anche il pressing di Perugia; infine l'opposto albanese Ebrlira Bici (1995), che conosce bene la serie A2 in quanto ha disputato l'ultima annata con la maglia della Futura Giovani Busto Arsizio.

Tre innesti di sicuro valore che, qualora dovessero andare in porto, possono candidare questa squadra ad un ruolo da protagonista assoluto nel campionato che verrà. Non resta che attendere gli sviluppi del caso.