Tris di Anguillara, Ischia ko e salvezza ad un passo

Game, set e (quasi) match. Prendere a prestito dal tennis la più canonica delle formule usate per sancire la fine di un incontro, spesso e volentieri lungo e dispendioso, ma con ancora un briciolo di condizionale. Anguillara può mettere in fresco lo champagne, ma per stappare e fare festa manca ancora un piccolo passo, un ultimo punto che sancisca aritmeticamente la permanenza in serie B. Il calendario ora dice Genzano sabato prossimo e Marino la settimana successiva: in entrambi i casi davanti al pubblico amico. Particolare non da poco, per i ragazzi di Fagiani: conquistare un punto sembra impresa alla portata, ma farlo con la carica del proprio palazzetto ha tutto un altro sapore. Riavvolgendo il nastro, il recupero di ieri con la cenerentola Ischia, salita In riva al lago con solo otto elementi, è andato come doveva andare, e finalmente il bicchiere è stato tutto pieno.

Tre set giocati sempre in controllo, se si eccettua la prima frazione (27-25; 25-20; 25-18) disputata con addosso quell'ansia traditrice che hanno i favoriti da pronostico, riportano il sorriso e sgomberano la mente da quei patemi vissuti durante la stagione, spesso non meritati per gioco ed abnegazione espressi.

Ma tant'è: non è questo il momento di andare di fioretto, bisogna guardare in faccia la realtà e badare al sodo. E così capitan Paris e compagni hanno fatto: senza fronzoli, compatti e convinti, decisi a prendersi la boccata d'ossigeno attesa da troppo tempo. Ed ora? Nulla cambia, in realtà: bisognerà allenarsi con il massimo dell'impegno, della disponibilità, ascoltare le indicazioni dei tecnici e tramutarle in tattica, questa società ha tutte le carte in regola per tenersi stretta la cadetteria.

ANGUILLARA - ISCHIA PALLAVOLO 3-0

I PARZIALI: 27-25, 25-20, 25-18