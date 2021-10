Trasferta positiva per Genzano Volley, Olimpica Avellino ko 2-3

Squadra in casa

Squadra in casa Avellino Volley

L'esordio stagionale per il Volley School Genzano vale "solo" due punti, contro una formazione viva e di carattere qual è l'Olimpica Avellino. In trasferta ne esce fuori una sfida che regala il successo alla squadra romana per 2-3 (parziali 22-25, 21-25, 25-14, 25-13, 12-15).

I parziali raccontano di un match altalenante con la squadra ospite ad imporsi nei primi due set e con la reazione dei padroni di casa che nel 3° e nel 4° set sono riusciti a fare la voce grossa pareggiando i conti. Poi al tie-break forse un briciolo di esperienza in più e qualche energia in favore degli ospiti, ha visto pendere la gara dalla loro parte e regalare alla squadra romana i primi due punti di questo campionato. Avellino rompe comunque il ghiaccio conquistando un punto, ma soprattutto inizia a farsi le ossa in quella che sarà una stagione lunghissima.

Così al termine il coach neroverde Domenico Amodeo: "Abbiamo ottenuto un punto contro una squadra costruita per vincere il campionato. I primi due set siamo stati sul pezzo e non abbiamo mollato. La svolta c'è stata nel 3° e nel 4° set, abbiamo reagito bene. Sono contentissimo e sono convinto che possiamo crescere. Testa bassa e impegno".

NUOVA OLIMPICA AVELLINO 2

VOLLEY SCHOOL GENZANO 3

(22-25, 21-25, 25-14, 25-13, 12-15)