Torrino e Tor de' Cenci sognano grazie al volley: le speranze azzurre dell'Asd Duemila12

Non c’è soltanto una semplice iniziale ad accomunare i quartieri del Torrino e di Tor de’ Cenci. È la pallavolo che sta unendo le due zone di Roma e a rendere praticamente nulli i quasi 6 km che le dividono: merito di una società che si sta ritagliando tante soddisfazioni e che promette bene in previsione futura, l’Asd Duemila12. La società capitolina è nata nel 2003 con l’obiettivo di creare un polo di aggregazione sportivo, sociale e formativo.

Attualmente si “divide” appunto tra Tor de’ Cenci (nello specifico il PalaTellene di Via Claudio Villa) e il Torrino (Via Fiume Giallo e il PalaTorrino). Negli ultimi giorni proprio questo club ha visto premiato il proprio lavoro con i giovani, più precisamente le sue formazioni femminili.

Si è infatti appena conclusa a Vigna di Valle la tappa laziale del Club Italia del Centro, il progetto che prevede la selezione delle migliori atlete delle regioni del Centro Italia: tra le 11 giocatrici laziali convocate per l’importante stage ce ne sono proprio due che militano nell’Asd Duemila12, vale a dire Francesca De Matteis e Victoria Marini Da Costa. Victoria ha dimostrato nel corso del tempo di essere già molto versatile, adattandosi con ottimi risultati al ruolo di libero nonostante sia un opposto (tra l’altro ha messo in mostra il proprio talento anche nel beach volley).

Francesca, classe 2007, è invece una schiacciatrice che si è formata nel prestigioso vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi e che non è nuova a convocazioni così prestigiose. Volley femminile di qualità, certificato dal recente trionfo territoriale dell’Under 18 Elite ma anche quello maschile non è da meno, come ben testimoniato dalla Finale Regionale conquistata dalla formazione Under 17 Eccellenza e in programma domani a Magliano Sabina. Di sicuro l’Asd Duemila12 può godersi il suo momento magico che si spera possa durare il più a lungo possibile.