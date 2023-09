Dopo tre stagioni torna FantaLVF, il fantavolley della Lega Pallavolo Serie A Femminile

Dopo tre stagioni, gli appassionati della pallavolo femminile potranno nuovamente scendere in campo al fianco delle proprie beniamine: torna da oggi, lunedì 25 settembre, il FantaLVF, il fantavolley dedicato al Campionato di Serie A1 della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Una nuova veste grafica, nuove funzionalità e un ricco montepremi che ogni giornata darà la possibilità di vincere gadget o biglietti targati LVF, merito della partnership con Fantaking Interactive, azienda leader nel settore dei fantasy games. Il nuovo FantaLVF è l’ennesimo step del Consorzio verso l’innovazione digitale e il fan engagement e darà modo a tutti i tifosi di seguire sempre più da vicino le campionesse di Serie A gestendo la propria rosa virtuale in un campionato che durerà per tutta le Regular Season.

“Siamo davvero entusiasti di iniziare questo nuovo percorso con Lega Pallavolo Serie A Femminile, sviluppando assieme un gioco che porterà una grande novità nel mondo della pallavolo e dei fantasy games in generale” – ha dichiarato Alessandro Molinari, co-founder di Fantaking Interactive – “L’obiettivo è quello di coinvolgere tifosi, squadre e giocatrici rendendo il campionato ancora più divertente: condividiamo con Lega Pallavolo valori come inclusione, condivisione, lealtà e innovazione, e siamo sicuri che anche i fanta-allenatori si divertiranno insieme a noi per tutto il corso di questa entusiasmante stagione”.

“Come Lega Pallavolo Serie A Femminile abbiamo sempre creduto nelle potenzialità del fantavolley, gestito internamente prima dello stop dovuto alla pandemia – ha dichiarato il presidente Mauro Fabris – La crescita dei fantasy games negli ultimi anni è stata esponenziale, per questo avevamo bisogno di rinnovare il prodotto con una nuova veste grafica e nuove funzionalità per attirare sempre più appassionati e avvicinarli al nostro movimento. Abbiamo scelto di affidarci ad un’azienda come Fantaking Interactive, leader nel mercato dei fantasy sport, per crescere ancora, creando nuove attività e iniziative collaterali per aumentare la visibilità delle nostre Società e del Campionato di Serie A. Il FantaLVF consentirà ai tifosi di seguire le proprie beniamine da vicino, amplificando le emozioni e l’adrenalina che vivranno per tutto l’arco della stagione”.

Nata nel 2013, Fantaking Interactive si è affermata nel corso degli anni come azienda di riferimento in Italia (e non solo) per lo sviluppo di fantasy games e soluzioni dedicate a brand, Leghe ed editori. Vanta collaborazioni con clienti come Gazzetta dello Sport, Lega Basket ed Euroleague, e ora aggiunge la prestigiosa partnership con la Lega Pallavolo Serie A Femminile.