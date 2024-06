Tor Sapienza si tinge di Azzurro: Alessia Forte convocata dalla Nazionale Under 17

Il cielo è azzurro sopra Tor Sapienza e non soltanto perché l’estate è sempre più vicina. Il Volley Friends, società pallavolistica cha ha sede proprio nel quartiere romano e che è un imprescindibile punto di riferimento per il movimento giovanile romano e non solo, ha annunciato una importante convocazione di una propria atleta in Nazionale.

Ecco quanto scritto dal club gallonero nelle ultime ore: “La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Tecnico Federale Pasquale D'Aniello, ha convocato la nostra Alessia Forte per uno stage con la Nazionale Under 17, che si terrà a Salsomaggiore dal pomeriggio del 18 giugno fino alla mattina del 25 giugno. Un'altra grande soddisfazione e riconoscimento per il Volley Friends Tor Sapienza ma anche per Alessia, che dopo le varie convocazioni al Club Italia aggiunge anche questa importante e prestigiosa chiamata in Nazionale, al termine di una stagione da ricordare”.

Alessia Forte è dunque una giovane promessa su cui si può fare deciso affidamento per il futuro. Nella stagione appena terminata ha militato nella Serie C laziale, contribuendo all’ottimo terzo posto del Volley Friends (di cui è anche capitano) che è valso l’accesso ai play-off. È stata anche leader della formazione Under 16 giunta seconda nella Fase Finale dopo l’ottimo secondo posto nell’Eccellenza Regionale. In poche parole una ragazza con la pallavolo nel sangue e di cui si spera di poter sentire parlare ancora a lungo nei prossimi anni.