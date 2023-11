Ennesima super sfida per la Roma Volley Club: al PalaTiziano arriva Paola Egonu

Per la Roma Volley Club continuano le sfide ad alta quota. Di ritorno dalle tre trasferte consecutive, l’ultima delle quali disputata con la fortissima Conegliano, Bechis e compagne si preparano per la nona giornata di regular season che le vedrà impegnate fra le mura di casa del PalaTiziano contro la Vero Volley Milano di coach Gaspari, una delle favorite al titolo, attualmente terza forza del campionato con 20 punti all’attivo. L’incontro è previsto per domenica 26 novembre con fischio d’inizio alle ore 17. La diretta streaming sarà disponibile su VBTV, solo per i possessori di abbonamento.

L’avvio di stagione ha sorriso alla corazzata lombarda che ora viaggia con l’obiettivo di scalare ancora la classifica e scavalcare le altre ‘big’ Conegliano e Novara piazzate rispettivamente in prima e seconda posizione, mantenendo dietro Scandicci. Un percorso d’eccellenza che Egonu e compagne, senza esclusione di colpi, vorranno continuare anche nel weekend alle porte. Le capitoline, che nelle ultime gare in esterna hanno raccolto 2 punti e buone sensazioni anche nelle sfide con squadre molto più attrezzate, sono chiamate ad affrontare un match sulla carta molto complicato, ma che al cospetto di un palazzetto sold-out non mancherà di regalare ai presenti e agli spettatori da casa una pallavolo di altissimo livello.

Ecco le parole di Courtney Rose Schwan, schiacciatrice della Roma Volley Club: “Veniamo da tre match molto sfidanti e su quello con Milano credo che non abbiamo nulla da perdere; quindi, spero che potremo giocare liberamente e divertirci per vedere di cosa siamo capaci. Sul mio percorso fino ad oggi, penso che la mia difesa sia uno dei miei punti di forza e dove sono più sicura. Nel corso della stagione ho sicuramente perso un po' di fiducia in attacco, ma sto lavorando duramente per recuperarla.”